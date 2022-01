Coreia do Sul e Paulo Bento goleiam Islândia em jogo particular

Paulo Bento, selecionador do Coreia do Sul

Redação com Lusa

Seleção do técnico português não contou com algumas das suas principais estrelas

A seleção de futebol da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, goleou hoje a Islândia, por 5-1, em jogo particular disputado no Estádio Mardan, em Antália, na Turquia.

Sem algumas suas principais "estrelas", entre as quais Son (Tottenham) ou Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), os sul-coreanos venceram com golos de Gue-Sung Cho (15 minutos), Kwon Chang-Hoon (27), Seung-Ho Paik (29), Kim Jiun-Kyu (75) e Eom Ji-Seong (85).

A Islândia ainda reduziu por Gudjohnsen, aos 55 minutos, num jogo em que a Coreia do Sul também desperdiçou uma grande penalidade.

Paulo Bento prepara a equipa para os últimos quatro jogos de qualificação para o Mundial'2022, com Líbano (27 janeiro), Síria (01 de fevereiro), Irão (24 de março) e Emirados Árabes Unidos (29 de março), num momento em que a seleção é segunda no grupo A da terceira fase da zona asiática.

Para o Mundial apuram-se diretamente os dois primeiros dos dois grupos da terceira fase, com a Coreia do Sul a ter 14 pontos, menos dois do que o Irão, e distanciada de Emirados Árabes Unidos (seis pontos) e Líbano (cinco).