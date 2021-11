Coreia do Sul, de Paulo Bento, vence e fica mais perto do Mundial'2022

Formação coreana somou a terceira vitória no grupo A e assumiu, provisoriamente, a liderança do mesmo, com 11 pontos, mais um do que o Irão (menos um jogo)

A Coreia do Sul, liderada pelo treinador Paulo Bento, ficou mais perto, esta quinta-feira, do acesso direto à fase final do Mundial'2022 de futebol, ao vencer os Emirados Árabes Unidos, por 1-0, na quinta jornada do apuramento asiático.

Em Goyang, o médio Hwang, treinado por Bruno Lage nos ingleses do Wolverhampton, fez o único tento da partida, aos 36 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

A equipa de Paulo Bento somou a terceira vitória no grupo A e assumiu, provisoriamente, a liderança, com 11 pontos, mais um do que o Irão, que joga ainda esta quinta-feira no Líbano, terceiro posicionado.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Campeonato do Mundo, que vai decorrer no final do próximo ano, no Qatar, enquanto o terceiro classificado terá de disputar um "play-off" intercontinental.

O próximo encontro da Coreia do Sul está agendado para 16 de novembro, no Iraque.