Coreia do Sul de Paulo Bento empata com Iraque na qualificação para o Mundial'2022

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul

Redação com Lusa

O próximo encontro da seleção sul-coreana está agendado para 7 de setembro, no Líbano.

A Coreia do Sul, seleção treinada pelo português Paulo Bento, estreou-se esta quinta-feira na segunda fase de grupos do apuramento asiático para o Mundial'2022 com um nulo caseiro perante o Iraque.

Em Seul, a Coreia do Sul teve o controlo total da partida, mas foi incapaz de furar com sucesso a barreira defensiva iraquiana, formação liderada pelo técnico holandês Dick Advocaat.

A equipa de Paulo Bento fica agora a aguardar os restantes resultados do Grupo A, que inclui ainda Síria, Líbano, Emirados Árabes Unidos e Irão, todos a atuar ainda hoje.

