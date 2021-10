"Contratamos os melhores jogadores, pagamos os salários e ficamos sem eles em metade do Brasileirão"

Depois da vitória sobre o Ceará, Abel Ferreira criticou as paragens de seleções que obrigam as equipas brasileiras a continuar a jogar sem alguns dos habituais titulares. Questionou também o golo anulado a Gabriel Veron.

O Palmeiras venceu o Ceará por 2-1, fora de portas, e subiu ao terceiro lugar do Brasileirão, mas Abel Ferreira não saiu totalmente satisfeito. Um dos motivos foi o golo anulado a Gabriel Veron, já na parte final do encontro, que foi mal invalidado, na opinião do treinador.

"Sofremos um golo que não devíamos, mas tivemos força mental para continuar focados e até fazer outro golo a seguir. E, no meu ponto de vista, o golo foi legal. Quero fazer duas perguntas. Porque é que em determinados jogos há linhas e em outros não há? E quando a imagem pára, é quando o Scarpa toca na bola ou quando sai do pé dele? Queria esclarecer isso. Para mim, o golo é legal", afirmou o português.

Além desta questão, Abel Ferreira comentou a paragem para os jogos de seleções, que deixam as equipas brasileiras mais fortes sem jogadores importantes.

"Eu não quero que me façam essas perguntas, não quero saber da final da Libertadores. Quero que os meus jogadores lutem para ganhar cada jogo, seja com quem for. Sei que daqui uns dias vou perder os meus internacionais de novo. E eu quero saber como é possível contratar os melhores jogadores, pagar os salários e ficar sem eles em metade do Brasileirão. Não consigo entender. Depois perguntam porque não ganham ali, aqui, mas há jogadores que influenciam a dinâmica coletiva da equipa. Quando estão, é uma coisa, quando não estão, é outra. E só não percebe isso quem é mal-intencionado", atirou na conferência de imprensa.

O Palmeiras é o terceiro classificado do campeonato brasileiro, atrás de Flamengo e Atlético Mineiro.