"Continuo a dizer e sem dúvidas: o Flamengo é o maior clube do mundo"

Jorge Jesus foi colocado perante o facto de um dia ter colocado o Boca Juniors entre os maiores clubes do Mundo, não referindo o River Plate, adversário na final da Libertadores

Sobre Carrillo: "Conheço bem, trabalhou comigo no Sporting, depois foi comigo para o Al Hilal e agora é o melhor estrangeiro na Arábia Saudita. Ele vai ter o futuro dele e eu vou ter o meu. Nesta vida não podemos fazer projetos com futuro mas viver o dia a dia. Fiquei muito satisfeito por ter trabalhado com ele, um grande profissional e um exemplo para os jovens peruano".

Colocou River entre os grandes do Mundo, mas pôs o Boca: "Essa pergunta... Eu disse isso logo no início do meu tempo no Flamengo, não saboa que iria defrontar o River na final da Taça Libertadores. Continuo a dizer o mesmo e sem dúvidas: o Flamengo é o maior clube do mundo. Não estou a dizer desportivamente, porque esse é o Real Madrid, pelos títulos. Falo pela dimensão que tem, pelos adeptos. O Flamengo é o maior do mundo e mantenho isso".

Sobre Gabigol: "Os jogadores e as equipas vão crescendo com os problemas, jogo a jogo. A aprendizagem do Gabigol faz-se também com erros. Eu também comento alguns erros. Faz parte da vida de um jovem com 23 anos, faz parte do processo de crescimento emocional, técnico e tático de todos os jogadores"