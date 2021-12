"Continuidade de Abel? Fartámo-nos de dizer à mulher dele para vir para o Brasil"

Dudu, jogador do Palmeiras, está confiante da continuidade de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras e revela conversa com a mulher do treinador.

Numa altura em que muito se fala do futuro de Abel Ferreira - de recordar que, após a conquista da segunda Taça Libertadores, o treinador disse que precisava de fazer um reflexão sobre a continuidade ou possível saída -, Dudu, jogador do Palmeiras, acredita que o treinador se mantenha no comando técnico do Palmeiras. Para isso, os jogadores fizeram mesmo questão de tentar "fazer a cabeça" à mulher do técnico português para que ela própria rumasse ao Brasil.

"Encontramos a mulher dele num churrasco que ele fez, fartámo-nos de lhe dizer para ela para vir para o Brasil (risos). Esperamos que o que ele decidir seja a melhor escolha, mas tenho a certeza de que vai continuar, não vai abandonar [a equipa] assim, porque temos uma competição importante [Mundial de Clubes, em fevereiro]. Tenho certeza de que ele vai permanecer connosco", começou por dizer o jogador ao "Globoesporte".

"[Abel] Continua [no Palmeiras], claro. Ele tem trabalho a fazer connosco, temos uma competição para disputar. É como ele sempre diz, está fechado connosco, todos somos um. Vai ter tempo para descansar e desfrutar da família dele. Esperamos que a mulher dele possa vir com as filhas para viver no Brasil, para no próximo ano ele estar bem tranquilo", explicou.

De recordar que o técnico já terá rejeitado uma proposta milionária do Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com informações do "Globoeporte", Abel já recebeu, também, abordagens dos Estados Unidos e do Besiktas, da Turquia.