Continuará Bruno Fernandes a ser um dos capitães do Manchester? Ten Hag respondeu

Técnico neerlandês lançou receção ao Bétis, na primeira mão dos oitavos da Liga Europa, e abordou um dos temas do momento em Old Trafford

Erik Ten Hag garante: Bruno Fernandes vai continuar a ser um dos capitães do Manchester United. Muito criticado pela postura em Anfield, na derrota por 7-0 ante o Liverpool, o médio recebeu um voto de confiança do seu técnico.

"Bruno Fernandes vai continuar a ser um dos capitães? Sim, definitivamente, penso que ele está a realizar uma temporada brilhante, está a ter um papel importante. Ninguém é perfeito, toda a gente comete erros e aprende com eles. Ele é muito inteligente, estou mesmo muito feliz por ter o Bruno Fernandes na minha equipa e estou muito satisfeito em tê-lo como capitão quando o Harry [Maguire] não está a jogar", referiu o técnico do Manchester United, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Bétis, referente à primeira mão dos oitavos da Liga Europa.

Patrice Evra, Martin Keown ou Gary Neville foram alguns dos comentadores que criticaram a postura de Bruno Fernandes na visita do Manchester United ao terreno do Liverpool. O médio falou logo após o final do encontro, que terminou muito mal para os red devils, com um desaire claro, por 7-0.

"Sinto muita tristeza e muita revolta. Perder o jogo na casa do rival já é mau, perder desta maneira ainda é pior. Não posso fazer nada para mudar este resultado e tenho de me focar em ajudar a equipa no próximo jogo. As contas fazem-se no fim", referiu.

Recorde-se que Bruno Fernandes é o habitual capitão do Manchester United, uma vez que Harry Maguire, primeiro no hierarquia, tem sido quase sempre suplente desde a chegada de Erik Ten Hag, no último verão.