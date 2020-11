Contas feitas: Diogo Jota tem número impressionante e nem Salah faz melhor

O impressionante início de época do luso no Liverpool permite-lhe superar números do craque egípcio.

Diogo Jota continua a espantar jornalistas e antigos jogadores ingleses pela facilidade com que se adaptou ao Liverpool e pelo rendimento extraordinário que tem apresentado neste início de temporada. Sobretudo depois do hat trick de anteontem, em Bérgamo frente à Atalanta, que lhe permitiu elevar para sete os golos (quatro na Liga dos Campeões e três na Premier League) realizados em dez jogos e 500 minutos de utilização nos reds.

Ou seja, precisa em média de 71 minutos em campo para faturar, registo que supera o do principal craque da equipa: Salah. O dianteiro egípcio até é o melhor marcador do Liverpool esta época, com nove tentos em 12 partidas, mas este necessita em média de 107 minutos de jogo para celebrar.

Deliciado com o desempenho do internacional português, de 23 anos, ficou uma antiga glória do Liverpool e também ele um avançado de exceção. Michael Owen, hoje comentador televisivo, após a partida disse: "É um hat trick impressionante, falhou a primeira grande oportunidade do jogo, mas aprendeu a lição. Depois foi uma exibição de mestre. A primeira coisa a fazer quando se muda de clube é ganhar o respeito dos colegas, para que estes te passem a bola. Jota já conseguiu conquistar essa confiança", terminando com um elogio enorme: "Antes era o melhor trio de ataque do futebol mundial, mas agora um tal de Diogo Jota intrometeu-se."