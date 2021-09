Conselho de Arbitragem do futebol russo será presidido por Vítor Pereira

Ex-juiz, que iniciou carreira nos gabinetes da arbitragem em 2002, terá a quarta experiência além fronteiras, após passagens por Brasil, Grécia e Chéquia.

Vítor Pereira, antigo árbitro português, é o novo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Russa de Futebol, anunciou, esta quinta-feira, o organismo, no qual sucede ao húngaro Viktor Kassai. A ligação entre as partes é válida até 2023.

"Os árbitros russos, tanto homens como mulheres, têm um grande potencial que temos de concretizar. Temos muito trabalho árduo pela frente, mas não tenho dúvidas de que, combinando os nossos esforços, seremos capazes de levar a arbitragem na Rússia a um novo nível", afirmou Vítor Pereira, na apresentação.

Esta será a quarta experiência de Vítor Pereira, além-fronteiras, em organismos que têm como dever melhorar e/ou tutelar a arbitragem de campeonatos de futebol.

Em 2016, o ex-juiz liderou o Conselho de Avaliação de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol e, no ano seguinte, presidiu ao Conselho de Arbitragem da Federação Grega de Futebol, permanecendo até 2020. Neste ano, ficou à frente, por apenas alguns meses, do Comité de Arbitragem da Federação Checa de Futebol.

Após 23 anos de carreira como árbitro principal Vítor Pereira iniciou a carreira de dirigente em 2002, quando se tornou membro do Comité de arbitragem da UEFA, seguindo-se passagens pelos cargos maiores do conselho de arbitragem das Ligas Profissionais Portuguesas e da Federação Portuguesa de Futebol, em 2011.