Conhecidos os castigos para Mourinho, Mário Rui e Rafael Leão

Técnico português com um castigo de dois jogos e uma multa de 10 mil euros. Mário Rui também falha as duas próximas jornadas, ao contrário de Rafael Leão, que viu o quinto cartão amarelo

Já estão definidos os castigos para três dos protagonistas portugueses na Serie A. José Mourinho e Mário Rui falham as duas próximas jornadas, ao contrário de Rafael Leão, que ficará de fora apenas num jogo.

Expulso por palavras contra o quarto árbitro, no encontro com a Cremonese (2-1), o técnico português vai ter de pagar uma multa de 10 mil euros, para além de ficar de fora nas receções da Roma à Juventus e ao Sassuolo.

Mário Rui, expulso na visita do Nápoles ao terreno do Empoli (0-2), falhará as receções do líder à Lázio e à Atalanta.

Rafael Leão viu o quinto cartão amarelo na Serie A, na receção do Milan à Atalanta (2-0), e ficará de fora da visita a Florença.

Leia também Internacional "Marco Silva tem de ser candidato ao prémio de melhor treinador do ano" Micah Richards, antigo internacional inglês, considera que o trabalho "excelente" do técnico português no Fulham merece ser recompensado como uma nomeação ao prémio de melhor treinador do ano em Inglaterra.

O jornal "Gazzetta dello Sport" revelou ainda aquelas que terão sido as palavras do quarto árbitro para o técnico da Roma, na visita ao terreno da Cremonese. Pois bem, quando questionado por Mourinho sobre um lance entre Kumbulla e Tsadjout, Serra terá dito "vai para o c...". Já depois do cartão vermelho, o quarto árbitro terá ainda acrescentado: "Toda a gente te mija em cima, vai para casa."

"Vou procurar aconselhamento jurídico. É uma situação nova", disse Mourinho em conferência de imprensa, após o jogo em Cremona.