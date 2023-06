Conhecida a proposta do Al Nassr a Luís Castro: veja os pormenores

Ordenado e valor da casa, que ficará para o treinador português se cumprir o contrato, foram revelados

O Al Nassr tenta Luís Castro com uma proposta financeiramente aliciante e muito acima do que aufere no Botafogo.

Segundo o Globoesporte, o clube de Cristiano Ronaldo oferece ao treinador português seis milhões de euros por época, livres de impostos, além de uma mansão avaliada em 2,5 milhões de euros, que ficará para ele se cumprir o contrato com o clube saudita.

Luís Castro ainda avalia o seu futuro e orientará esta quinta-feira o Botafogo na Taça Sul-Americana, contra o Magallanes, naquela que poderá ser a sua despedida do clube brasileiro.