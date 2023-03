"Conheci a minha esposa no Dragão, graças a Lopetegui, que me deixava na bancada"

Sérgio Oliveira respondeu a questões dos seguidores, uma delas com resposta bem curiosa.

Sérgio Oliveira, num registo mais informal, respondeu a algumas questões dos seguidores nas redes sociais e uma delas bem curiosa. O atual médio do Galatasaray, que brilhou com a camisola do FC Porto, explicou como conheceu a esposa Cristiana Pereira.

"Conheci a Cristiana no Estádio do Dragão, graças a [Julen] Lopetegui, que me deixava sempre na bancada. Melhor coisa de sempre! Estive perto de o convidar para ser meu padrinho no casamento", explicou Sérgio Oliveira, com bom humor.

Especialista na cobrança de grandes penalidades, o jogador de 30 anos foi também questionado sobre no que pensa antes de partir para a bola, lembrando um penálti convertido em Turim, contra a Juventus, jogo que garantiu a passagem do FC Porto ao quartos de final da Champions de 2020/21. "Este foi o que apontei contra a Juventus. [Pensei em] Mil coisas, literalmente. Pratico durante a semana e antes do jogo medito sobre isso. Na minha cabeça, eu vou sempre marcar", respondeu.