Confusão: Paulo Fonseca expulso após discussão com treinador adversário

O Lille venceu o Brest, por 2-1, mas o final do jogo da 25ª jornada da Ligue 1 inclui violentas discussões entre treinadores

O Lille esteve a perder, desde o minuto quatro - golo de Tiago Djaló na própria baliza -, mas acabou por vencer o Brest, por 2-1, na 25ª jornada da Ligue 1, com golos de Diakité (60') e Alexsandro (80').

No período de compensação, o jogo aqueceu. E muito. Primeiro entre jogadores das duas equipas, no relvado, a seguir junto dos bancos. Paulo Fonseca e Eric Roy, treinador do Brest, envolveram-se em discussões e confrontos, com o treinador português a ser expulso.