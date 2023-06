Confirmado: Raphael Guerreiro vai trocar Dortmund pelo Bayern

A confirmação chegou de Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho fiscal dos bávaros.

Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho fiscal do Bayern, confirmou este sábado a contratação a custo zero do internacional português Raphael Guerreiro, que vai terminar contrato com o Dortmund ao fim de sete temporadas no clube.

À margem da final da Liga dos Campeões, em Istambul, entre o Manchester City e o Inter, o dirigente confirmou que o lateral esquerdo, de 29 anos, está prestes a reforçar o campeão alemão.

"O mercado de transferências está a começar agora, cada clube está a tentar melhorar o seu plantel. Acho que temos bons jogadores, como o Raphael Guerreiro e o Konrad Laimer", referiu, em declarações reproduzidas pela revista Kicker.

Enquanto Laimer já foi anunciado pelos bávaros, Guerreiro ainda não, esperando-se que isso suceda nos próximos dias. Na presente temporada, o defesa português apontou seis golos e 13 assistências pelo Dortmund.