Confirmado o regresso de Nélson Monte ao futebol espanhol

Central assinou por três anos com o Málaga, que disputa o terceiro escalão do futebol espanhol

Nélson Monte é o mais recente reforço do Málaga, clube que disputa o terceiro escalão do futebol espanhol.

Após ter terminado uma época de empréstimo ao Chaves, Nélson Monte deixa os ucranianos do Dnipro-1.

Trata-se do regresso do central português, de 28 anos, ao futebol espanhol, depois de ter representado o Almería na época 2020/21, também por empréstimo do Dnipro-1, onde esteve apenas seis meses, devido à guerra na Ucrânia