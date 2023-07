Confirmado: Nani assinou e já tem um novo desafio na carreira

Jogador português regressa ao campeonato turco.

Nani foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Adana Demirspor, com um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção.

Depois de uma breve experiência no Melbourne Victory, da Austrália, que acabou encurtada por uma lesão grave que sofreu ao fim de apenas dez jogos, o internacional português, campeão europeu em 2016, abraça uma nova experiência na carreira e será orientado pelo neerlandês Patrick Kluivert.

Nani já passou pela Turquia na época 2015/16, na qual representou o Fenerbahçe, apontando 12 golos e duas assistências em 47 jogos. Sporting, Manchester United, Valência, Lázio, Orlando City e Veneza também fazer parte do percurso do jogador de 36 anos.