Confirmado: João Félix desfalca Atlético de Madrid na Taça do Rei

João Félix vai desfalcar o Atlético de Madrid no jogo desta quinta-feira (20h00) em casa do Arenteiro, da quarta divisão espanhola, a contar para a segunda ronda da Taça do Rei.

A confirmação chegou após os colchoneros terem revelado a lista de convocados para a partida, onde não está incluído o nome do avançado português, cuja presença já era uma dúvida.

Félix encontra-se a recuperar de uma faringoamigdalite e falhou os últimos dois treinos do Atlético de Madrid, que explicou na quarta-feira que o jogador "permanece em repouso domiciliário".