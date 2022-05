Liverpool confirma Fábio Carvalho como reforço: "Talento empolgante"

Fábio Carvalho é o mais recente reforço do Liverpool

Centrocampista será colega de Diogo Jota em Anfield

Jurgen Klopp vai orientar mais um internacional português no Liverpool. O vice-campeão da Premier League anunciou, esta segunda-feira, que Fábio Carvalho, destaque do Fulham na época finda, vai reforçar o plantel dos reds a 1 de julho.

"O Liverpool FC pode confirmar que Fabio Carvalho irá juntar-se ao clube neste verão. O médio completará oficialmente uma mudança para os reds a 1 de Julho", lê-se em comunicado do emblema de Anfield, que não revela o tempo de contrato.

"Um talento empolgante nascido na região de Lisboa, Carvalho estreou-se pela seleção portuguesa de sub-21 em março, depois de ter representado a Inglaterra nas categorias mais jovens", acrescenta.

Fábio Carvalho, que estava em final de contrato com o Fulham, de Marco Silva, e que cativou a atenção de Jurgen Klopp em 2021/22, custará cerca de seis milhões de euros ao Liverpool. O negócio fora alinhavado em janeiro passado, por altura do mercado.

Em 38 jogos pelo Fulham, no qual desempenhou um papel de protagonista e celebrou a conquista do Championship (segundo escalão britânico), Fábio Carvalho, que será, em breve, colega do compatriota Diogo Jota, apontou 11 golos e oito assistências.