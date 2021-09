Centra oficializado pelo Apollon Smyrnis.

Livre no mercado de transferências depois de rescindir contrato com o Famalicão, Bruno Alves foi este sábado confirmado como reforço do Apollon Smyrnis, clube do principal campeonato da Grécia.

O central, 39 anos, possui um vasto currículo, onde se incluem passagens por FC Porto, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers e Parma.

O contrato com o Apollon Smyrnis será válido por uma temporada.