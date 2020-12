Confirma abordagens de Benfica, FC Porto e Sporting e diz: "Espero jogar num grande"

ENTREVISTA - Por ter contrato com o Olympiacos, Rúben Semedo deixou uma possível transferência para o futebol português nas mãos dos dirigentes do clube grego, desconhecendo o que falhou no verão.

As grandes exibições de Rúben Semedo com a camisola do Olympiacos fizeram com que fosse um dos jogadores mais desejados e mais falados no último mercado de transferências. O defesa-central português foi apontado com insistência ao Benfica, o jogador era um desejo assumido de Jorge Jesus e a SAD encarnada nunca negou essa possibilidade de o contratar.