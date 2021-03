Confinamento obrigou Rúben Neves a assistir ao nascimento do filho à distância: "Invulgar..."

Médio do Wolves foi impossibilitado, pelas medidas de restrição face à pandemia, de viajar de Inglaterra para Portugal no dia em que Mateo nasceu. Tecnologia permitiu assistir ao parto do terceiro progénito

Rúben Neves, médio do Wolverhampton, voltou a ser pai no passado dia 30 de janeiro, em plena fase de pandemia. O nascimento de um filho, mesmo que seja o terceiro, é um momento marcante, mas o futebolista português não teve a oportunidade de o (re)viver. Pelo menos fisicamente.

Nesse memorável dia, Rúben Neves passara a tarde no banco de suplentes dos Wolves enquanto a equipa de Nuno Espírito Santo perdia, por 1-0, com o Crystal Palace, em jogo da Premier League. Porém, o pensamento do médio divagava forçosamente para o lado pessoal.

"Sabíamos há algum tempo que ele deveria nascer nesse dia e até organizámos tudo para eu viajar depois do jogo contra o [Crystal] Palace", contou Neves ao jornal britânico Mail Online. O médio tencionava, então, regressar a Portugal para assistir ao terceiro parto da companheira.

Porém, face ao evoluir da situação pandémica no Reino Unido e no país de origem do centrocampista do Wolverhampton, o primeiro-ministro António Costa anunciara que todos os voos de e para solo britânico seriam suspensos a partir de 23 de janeiro.

Feito esse anúncio, Rúben Neves, a contragosto, teve que se consciencializar que não vivenciaria o nascimento do pequeno Mateo, atualmente com pouco mais de um mês de vida. Caso contrário, ficaria em isolamento profilático assim que regressasse a Inglaterra e seria impossibilitado de alinhar pelo Wolves.

"As coisas correram mal com a pandemia, não foi permitido ir. É difícil, mas não podíamos fazer nada. Tentámos o que pudemos para que pudesse ir, mas não houve voos. Mesmo que tivesse viajado, teria de ficar de quarentena durante duas semanas, numa altura em que tínhamos jogos a meio da semana. Com as lesões que tivemos, não seria bom para mim perder três ou quatro jogos", explicou o médio.

Quando começou a viagem de regresso a Wolverhampton, após o fim do embate com o Crystal Palace, que se realizou no Selhurst Park, em Londres, Rúben Neves tratou de ligar à esposa e, durante as duas horas de percurso, manteve-se de telefone na mão e viu-a dar à luz através de uma videochamada.

Assim que o médio português e a restante comitiva chegou, finalmente, ao Estádio Molineux, casa do Wolverhampton, já o pequeno Mateo saíra da barriga da mãe. Apesar do distanciamento, "reduzido" virtualmente, e da já experiência em tornar-se pai, o ex-FC Porto expressou uma incólume satisfação.

"Foi invulgar mas ao mesmo tempo é o melhor momento das nossas vidas. Não se pode explicar o que sentimos neste momento. Embora estivesse muito longe deles, foi realmente especial para mim e para a minha família. Felizmente temos a tecnologia e podemos estar próximos um do outro nestes momentos", acrescentou.

Horas depois, o médio do Wolverhampton colocara, na rede social Instagram, uma publicação a anunciar o nascimento do terceiro filho, na qual manifestou a ansiedade de se reunir novamente com a família. "Passa rápido tempo, mal posso esperar para estar com os 4 amores da minha vida", pode ler-se.