Compararam jovem turco a Leão e Jesus perguntou: "Está a brincar?"

Arda Guller, de 18 anos, leva 26 jogos na temporada, já é internacional A pela Turquia, mas Jesus rejeita qualquer tipo de comparação com figura portuguesa do Milan

Aos 18 anos, Arda Guller é uma das principais promessas do futebol turco. A viver a segunda temporada no Fenerbahçe, o jovem tem merecido a confiança de Jorge Jesus, que, ainda assim, colocou água na fervura.

Questionado sobre uma comparação entre o jogador do Fenerbahçe, que leva 26 jogos, quatro golos e quatro assistências na temporada, e Rafael Leão, figura portuguesa do Milan, o técnico respondeu com outra pergunta.

Leia também FC Porto Alerta amarelo para o dérbi: FC Porto com nomes de vulto à bica Dragões vão a Paços de Ferreira com seis jogadores em risco de suspensão para a receção ao Boavista; Nomes de vulto como Pepe, Otávio e Uribe estão à bica para o duelo com o Boavista, a 30 de abril, mas não é de prever que Sérgio Conceição faça qualquer tipo de gestão, mantendo-se fiel à política habitual.