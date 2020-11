Comparam Bruno Fernandes a Cantona e Rooney e dizem: "Quando ele fala..."

Gary Neville, antigo capitão do Manchester United, só tem elogios para o médio português.

Numa fase em que o Manchester United tem dado mostras de irregularidade em termos de resultados, Bruno Fernandes puxou dos galões e assinou uma exibição de gala frente ao Everton, com dois golos e uma assistência no triunfo (3-1) forasteiro dos "red devils".

Na sequência desse encontro, Gary Neville, antigo capitão de equipa do United, teceu rasgados elogios ao médio português e colocou-o, inclusive, no mesmo patamar de Eric Cantona ou Wayne Rooney, lendas do clube.

"Depois do impacto inicial, está ainda melhor nesta segunda época. Desde que chegou, ainda não teve uma quebra. Quando fala, fala como um jogador do Manchester United, como um capitão do Manchester United, como um líder, alguém que quer vencer. Acho que é um jogador especial", começou por referir o internacional inglês, citado pela imprensa britânica. E prosseguiu:

"Penso que não houve um jogador nos últimos 10 ou 15 anos com tamanho impacto em tão curto espaço de tempo no United. Talvez Rooney ou Cantona, esse tipo de nomes, sejam quem teve impacto similar. Rooney chegou e marcou um hat-trick no primeiro jogo, Cantona subiu a gola e disse: 'Sou um jogador do Manchester United'. E Bruno tem este impacto numa equipa que não é tão boa como aquelas em que Rooney e Cantona jogaram", rematou Neville.