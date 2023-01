Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a conquista da Supertaça do Brasil, na noite de sábado. O Verdão bateu o Flamengo, de Vítor Pereira, por 4-3.

Expulso por pontapear um microfone junto ao relvado: "Às vezes, nestes jogos onde há um título em jogo é preciso ter a capacidade de estarmos tranquilos e vermos os momentos do jogo. Foi extraordinário para mostrar as nossas emoções e a nossa força mental. E a minha equipa, tirando o treinador... Mas o treinador teve uma razão muito forte, muito forte. Porque não consigo entender, desculpem. Cinco árbitros e ninguém viu que era canto. Eu fui expulso por isso. Não disse nada ao árbitro. Como pode o melhor árbitro brasileiro não ver aquele lance? Nem ele, nem os assistentes. E os meus jogadores estiverem ao seu nível do início ao fim. Foi uma vitória justa da melhor equipa em todos os minutos."

Desejo de conquistar títulos: "Quando os meus netos perguntarem, vou dizer que eu tinha um orgulho tremendo de ser treinadores destes jogadores. O nível de compromisso, de comprometimento... O Guardiola disse, recentemente, que a equipa dele joga bem, mas fala alguma coisa. Há coisas que não se explicam, que se sentem. Eu sinto este desejo aqui. Sinto que os jogadores querem ser melhores a cada dia, que incorporam o hino do clube. 'Defesa que ninguém passa e linha atacante de raça'. Só posso agradecer aos jogadores, é um orgulho ser treinador deles."