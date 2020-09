"Como me vejo daqui a cinco anos? Como uma referência do Barcelona. É o objetivo"

Trincão, extremo português do Barcelona

Trincão mudou-se de Braga para Barcelona a troco de 30 milhões de euros e quer mostrar que tem valor para nos próximos anos vir a ser uma referência da equipa.

Francisco Trincão procura um lugar na equipa do Barcelona junto de estrelas como Messi, Griezmann, Coutinho, entre muitos outros, mas essa difícil tarefa, principalmente sendo tão jovem, não o deixa pressionado. O português - agora o único no Camp Nou, depois da saída de Nélson Semedo - diz que vive esta aventura com "muita tranquilidade".

"O futebol é a minha vida, o meu trabalho. Sempre foi assim e já estou habituado", contou o extremo em entrevista ao La Vanguardia.

O ex-Braga não pôde fugir à pergunta da praxe e apontou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como principais ídolos. "Os melhores", na opinião do jovem natural de Viana do Castelo. E o argentino, capitão de equipa e a maior figura do plantel, tem dado algumas indicações a Trincão nestas primeiras semanas, que foram, refira-se, muito conturbadas tanto para o clube como para o número 10.

"Temos falado. Ele perguntou-me como é que eu estava, se estava tudo bem e se precisava de alguma coisa. Durante os jogos vai fazendo comentários e dá-me indicações", explicou.

O avançado de 20 anos abordou também a relação que tem com o treinador Ronaldo Koeman: "Fala muito comigo e o que mais me pede é que eu seja eu mesmo, que tente fazer golos, que é o meu trabalho. Sou jovem e tenho de melhorar em muitos aspetos".

A fechar, Trincão foi desafiado a prever como estará daqui a cinco anos e o português não teve medo de mostrar a ambição que tem. "Daqui a cinco anos vejo-me como uma referência do Barcelona. É esse o meu objetivo", atirou.