Começou como treinador do mês, mas mal chegou a novembro: o percurso de Nuno no Tottenham

Técnico português foi afastado do comando técnico dos spurs esta segunda-feira.

Nuno Espírito Santo foi afastado do comando técnico do Tottenham, depois de ter chegado ao clube no início da temporada 2021/22, anunciou esta segunda-feira o emblema do norte de Londres.

Depois de quatro épocas no Wolverhampton e de uma conquista do Championship (segunda divisão inglesa), Espírito Santo foi o escolhido pela direção do Tottenham para ocupar o lugar que estava vago desde a saída de José Mourinho (Ryan Mason foi treinador interino nas últimas semanas de 2020/2021).

A temporada até começou bem para o antigo guarda-redes, com três triunfos consecutivos no arranque da Premier League, um deles sobre o campeão Manchester City (1-0), resultados que valeram a Espírito Santo o prémio de melhor treinador da prova em agosto.

Fora de campo, ainda antes do arranque oficial da temporada, o técnico português teve que lidar com a novela Harry Kane, com o avançado e capitão da equipa a pedir para sair do clube.

O internacional inglês chegou mesmo a falhar alguns treinos sem autorização, mas manteve-se na equipa dos spurs, estando a protagonizar um arranque de época muito abaixo do nível que demonstrou em anos anteriores.

Após dez jornadas realizadas, o Tottenham ocupa o oitavo posto da Premier League, podendo ser ultrapassado por Wolverhampton ou Everton esta segunda-feira, com 15 pontos totalizados.

Na Conference League, o Tottenham tem apenas uma vitória em três rondas, ocupando o terceiro lugar do Grupo G, com quatro pontos, atrás de Rennes (sete) e Vitesse (seis).

Já na Taça da Liga, a equipa alcançou os quartos de final da competição.