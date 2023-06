"Comecei a perceber que se queria ficar no United, teria de ser consistente..."

Declarações de Diogo Dalot à margem da renovação de contrato com o Manchester United até 2028.

Início no United: "Eu era uma criança quando cheguei, tinha 19 anos. Na altura cheguei a um novo mundo, um novo país, uma nova competição com os melhores jogadores do mundo. Tudo era gigante e depois comecei a perceber que se queria ficar aqui, teria de ser consistente e de dar o máximo diariamente para poder jogar aqui ou, como dizemos em Portugal, seria engolido pela pressão. Temos de crescer em todos os aspetos do jogo e sinto orgulho pelo que já atingi, mesmo que tenha passado por momentos menos bons, que me ajudaram a crescer mentalmente".

Conquista da Taça da Liga: "Lembro-me que falei com o Raphael [Varane] e disse-lhe que queria voltar a sentir aquilo. Temos outra nova oportunidade no sábado e esperamos que no futuro possamos lutar por outras competições, mas essa sensação de ter um troféu na mão e de os adeptos estarem a festejar, isso deixa-te orgulhoso e é o melhor sentimento que podes ter no futebol".

Quais os seus objetivos no United? "Um dos meus objetivos é que um dia, os jogadores olhem para mim da mesma forma que eu olho para os anteriores e que seja lembrado como um bom jogador que deu tudo por este símbolo. Espero que quando saia, as pessoas se lembrem de mim".