Al Nassr sonha em juntar Bernardo Silva a Ronaldo

O internacional português também tem sido associado ao Al Hilal, mas caso o negócio de Hakim Ziyech seja definitivamente descartado, o Al Nassr vai apostar tudo na sua contratação.

Numa altura em que a contratação de Hakim Ziyech parece cada vez mais improvável, a CBS Sports avança que, se o negócio for definitivamente descartado, o Al Nassr vai apostar tudo em Bernardo Silva, de forma a juntá-lo com Cristiano Ronaldo, com quem já divide o balneário na Seleção Nacional.

O internacional português do Manchester City também tem sido apontado nas últimas semanas ao Al Hilal, rival saudita que contratou Rúben Neves ao Wolverhampton, sendo referido que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) já trabalha para assegurar os seus serviços.

Caso o fundo árabe seja bem-sucedido, Bernardo Silva só teria de escolher entre um dos clubes de Riade, sendo que o Al Nassr, prestes a ser treinado por Luís Castro, confia que CR7 venha a ser um trunfo decisivo na escolha do médio.

Bernardo Silva celebrou uma temporada inesquecível no Manchester City, conquistando um inédito triplete na história do clube, incluindo a sua primeira Liga dos Campeões. Em termos individuais, registou sete golos e seis assistências em 55 jogos pelos ingleses, com quem tem contrato até 2025.