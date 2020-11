"Com Trincão, Félix, Bernardo e Bruno Fernandes, Portugal será campeão do Mundo"

Paulo Futre adivinha um futuro brilhante nos anos vindouros para a Seleção Nacional.

O jogo de sábado (20h00) entre Atlético de Madrid e Barcelona vai colocar frente a frente dois dos maiores talentos do futebol português. Do lado "colchonero" estará João Félix, a cumprir a segunda época em Espanha, enquanto de azul e grená estará Francisco Trincão, que deixou o Braga para rumar a Camp Nou.

Numa conversa entre o jovem extremo, de 20 anos, e Paulo Futre, velha glória do Atlético e do futebol luso, Trincão abriu o jogo e, depois de elogiar Félix, assegurou que não terá problemas em passar informações sobre o compatriota a Ronald Koeman e companhia:

"[João Félix] É um grande jogador. Disse-lhe, durante a concentração da Seleção, que falaríamos depois do jogo e que ganhasse o melhor. Teve um ano de adaptação e agora está muito bem. Espero que faça uma grande temporada. Se o míster ou os meus colegas me pedirem informações sobre ele, dá-la-ei sem problemas", atirou, entre risos.

Atento às palavras de Trincão, Futre mostrou-se entusiasmado com a junção de talento na Seleção Nacional e lançou um palpite: com o extremo, Félix e mais dois, Portugal "será campeão do Mundo".

"Estou convencido de que Trincão e João Félix serão os próximos líderes da seleção do meu país, juntamente com Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Com eles, seremos campeões do Mundo", atirou.