Com Sá e Jiménez em destaque, Wolves de Lage somam segundo triunfo na Premier League

Triunfo por 0-1 na casa do Southampton

A pressão começava a aumentar para Bruno Lage, depois de boas exibições e maus resultados, mas o Wolverhampton voltou a ganhar na Premier League, ao bater, fora de casa, o Southampton, por 0-1.

Num jogo equilibrado, com mais motivos de interesse na segunda parte, valeu o excelente golo de Jiménez. Assistido por José Sá, o mexicano foi mais forte do que o marcador, passou pelo segundo defesa, fintou o primeiro oponente e finalizou com classe.

Com este resultado, o Wolves, de Bruno Lage e dos jogadores portugueses José Sá, Daniel Podence, Rúben Neves, Nélson Semedo, João Moutinho, Pedro Neto, Francisco Trincão e Fábio Silva, somou a segunda vitória em seis jogos.