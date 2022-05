Com novo título na Grécia, Pedro Martins reforça o estatuto

Redação com Lusa

Técnico, de 51 anos, é o primeiro a vencer o campeonato por três vezes, por curiosidade de forma consecutiva

Pedro Martins conquistou, esta quarta-feira, pela terceira vez seguida, com o Olympiacos, a I liga grega e reforçou o estatuto de melhor treinador português no futebol helénico, numa longa lista que passou por esse país nos últimos 20 anos.

Aos 51 anos, na sua quarta temporada no emblema do Pireu, Martins voltou a conquistar o título, o seu terceiro, num currículo em que também tem uma taça helénica, prova que já não pode voltar a ganhar esta época, uma vez que foi eliminado nas meias-finais, pelo PAOK Salónica.

O técnico é o primeiro português a chegar ao "tri" na Grécia, depois de já se ter tornado no quinto a vencer o campeonato, sucedendo a Leonardo Jardim (2012/13), Vítor Pereira (2014/15), Marco Silva (2015/16) e Paulo Bento (2016/17), também todos no comando do Olympiacos.

Tal como Martins, Leonardo Jardim e Vítor Pereira levantaram igualmente o troféu do campeonato e Taça de Grécia, esta ganha também por Fernando Santos, sendo o primeiro português a alcançar esse título, em 2001/02, com o AEK Atenas.

Quanto a tempo a trabalhar no futebol grego, Martins é apenas batido por Fernando Santos, que passou sete anos consecutivos no país, primeiro no PAOK Salónica (2007 a 2010) e depois na seleção helénica (2011 a 2014). Antes, o selecionador já tinha passado pelo AEK Atenas (2001/02 e 2004 a 2006) e pelo Panathinaikos (2002/03).

Antes de conquistar o futebol sul-americano com duas Taças dos Libertadores no Palmeiras, Abel Ferreira também passou pela Grécia, pelo PAOK Salónica, em 2019/20, mas perdeu o título para o Olympiacos, terminando a época no segundo lugar, e a Taça também para a equipa de Pedro Martins, ao ser eliminado nas meias-finais.