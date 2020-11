"Com Jota, o Liverpool tem, provavelmente, o melhor quarteto ofensivo do mundo"

Treinador do Brighton elogiou o avançado português e o poderio atacante dos "reds" após o empate (1-1) de sábado.

O Brighton "traçou a perna" ao Liverpool, no sábado, ao arrancar, já no período de compensação, um empate (1-1) à equipa de Jurgen Klopp. Antes, aos 60 minutos, tinha sido o português Diogo Jota a adiantar os "reds" no marcador e, após o apito final, Graham Potter, técnico dos "seagulls", elogiou o avançado ex-Wolves.

"Jota adaptou-se muito bem ali e encaixa naquilo que o Liverpool tenta fazer. Dá-lhes outra dimensão e permite-lhes jogador com um quarteto ofensivo com Salah no centro do ataque e Firmino a número 10. Pode funcionar", começou por referir o treinador, em conferência de imprensa.

"Eles têm, provavelmente, o melhor quarteto atacante do mundo, por isso, crédito ao Liverpool, que identificou alguém [Diogo Jota] que consegue fortalecê-los. Penso que até já fez isso. Têm um ataque formidável, assim como a equipa que está atrás, mas os quatro da frente são muito perigosos", acrescentou Potter.

Diogo Jota leva nove golos marcados em 14 jogos oficiais pelo Liverpool.