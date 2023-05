Com Christophe Galtier ausente, português assume treino do PSG

João Sacramento, ex-adjunto de José Mourinho, assumiu esta quinta-feira a preparação para o jogo com o Auzerre. Galtier falhou sessão por "motivos médicos".

O treino desta quinta-feira do PSG ficou marcado pela ausência de Christophe Galtier, treinador principal da equipa, devido a "motivos médicos", explicou o clube nas redes sociais. A sessão decorreu como previsto, com os treinadores adjuntos do francês a orientar o conjunto parisiense, entre eles o português João Sacramento.

A ausência ocorre apenas esta quinta-feira, com o regresso do treinador aos trabalhos definido para sexta-feira, na véspera do encontro da 36ª jornada da Ligue 1, onde o PSG encontra o Auxerre.

A ligação entre Galtier e João Sacramento já se prolonga, ambos estiveram juntos no Lille, antes do técnico português se juntar novamente ao francês no inicio desta temporada, com o propósito de o auxiliar no comando técnico do PSG. Anteriormente, já trabalhou lado a lado com José Mourinho, na passagem do treinador pelo Tottenham e mais tarde (ainda perdura) pela Roma.