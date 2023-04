"Com a cabeça no sítio, Rafael Leão pode chegar ao nível de Haaland e Mbappé"

Mario Balotelli considera ainda que Ronaldo e Messi "têm tantas Bolas de Ouro" porque ele "jogava muitas vezes a 20 por cento"

Em declarações ao podcast "Muschio Selvaggio", Mario Balotelli, antigo internacional italiano que aos 32 anos atua no Sion, falou da sua carreira e de como ficou aquém do que poderia ter feito, mencionando Ronaldo e ainda elogiando Rafael Leão.

"Eu estava no Manchester City e o Raiola falou com o Marotta. Conheci o Conte e o Nedved, o treinador explicou-me como ia jogar comigo. Parecia estar feito, e Raiola telefonou a Galliani para lhe dizer que eu ia assinar pelos bianconeri. Adriano parou tudo e levou-me para Milão: nos rossoneri encontrei uma verdadeira família. Raiola costumava repetir-me a mesma frase: se o Messi e o Ronaldo têm tantas Bolas de Ouro, a culpa é tua. Ele tinha razão, eu jogava demasiadas vezes a 20 por cento", afirmou Balotelli.

Sobre os maiores talentos da nova geração, aponta Mbappé e Haaland como os melhores, mas não esquece Rafael Leão: "Enquanto Messi jogar, continuarei a dizer que é o futebolista mais forte do mundo. Depois disso, talvez seja a vez de Haaland e Mbappé. E também Leão e Osimhen: com a cabeça no sítio, podem chegar ao nível de Erling e Kylian."