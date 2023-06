Clube da Arábia Saudita fez proposta a Paulo Fonseca

Português é o homem desejado para recolocar no topo o clube que venceu cinco das últimas sete edições do campeonato. Marega e Carrillo são as principais estrelas do emblema de Riade, que já contratou neste defeso o português Rúben Neves e que fez também uma proposta a Bernardo Silva, em estudo por este.

Paulo Fonseca é o homem desejado pelo Al Hilal para o cargo de treinador. Aquele que é o clube com mais títulos da história da liga saudita, vencedor de cinco das sete últimas edições da competição, já fez uma proposta ao treinador português, de acordo com o que apurou O JOGO, acreditando os seus dirigentes que têm agora boas condições de obter um feed-back positivo.

O clube de Riade perdeu recentemente o treinador argentino Ramón Díaz e tinha uma série de nomes em carteira, incluindo o portista Sérgio Conceição, que não aceitou um convite financeiramente bem recheado, como O JOGO noticiou.

Marco Silva e Abel Ferreira eram outras hipóteses em cima da mesa do Al Hilal, emblema recentemente adquirido pelo PIF, um fundo multimilionário saudita que também adquiriu o Al Ahli, o Al Ittihad e o Al Nassr e que pretende fazer deste campeonato, a curto/médio prazo, um dos dez mais fortes do mundo.

Paulo Fonseca tem contrato por mais uma época com o Lille, pelo que o Al Hilal pretende também avançar para negociações com o clube francês, o que não deverá constituir-se como grande entrave, tendo em conta o inegável poder financeiro dos sauditas.

Depois de ter visto uma série de três títulos consecutivos de campeão interrompida pelo triunfo final do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, em 2022/23, o Al Hilal acredita que Paulo Fonseca tem qualidade suficiente para recolocar no topo do futebol local um plantel que conta atualmente com jogadores da qualidade de Moussa Marega, André Carrillo ou Gustavo Cuellar, entre outros. Rúben Neves já foi contratado, mas ainda pode rumar ao Newcastle por empréstimo. Bernardo Silva é também um dos alvos, encontrando-se a ponderar a mega proposta já recebida.