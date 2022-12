Clube cipriota oficializa contratação de jogador formado no Benfica

Matheus Clemente, que estava no Cherno More da Bulgária, já foi oficializado pelo Akritas Chlorakas. Vasco Lopes, do Farense, ainda está por anunciar

O Akritas Chlorakas, emblema que ocupa o 14.º posto da liga do Chipre, juntou a seu plantel dois portugueses de uma assentada. Esta quinta-feira ficou a saber-se que Vasco Lopes, do Farense, vai rumar ao mencionado emblema, que curiosamente já oficializou outro reforço luso: Matheus Clemente.

Clemente, médio de 24 anos, fez praticamente toda a sua formação no Benfica, e depois passou por clubes como Casa Pia, Olhanense, V. Guimarães, Paços de Ferreira, Famalicão, entre outros.

Atualmente Matheus Clemente, luso-brasileiro, estava na Bulgária ao serviço do Cherno More.