Kiki Afonso, lateral-esquerdo de 28 anos, mudou-se para o FK Ural, depois de quatro temporadas ao serviço do Vizela, onde somou duas subidas e duas permanências no principal escalão português

A vontade que os russos do FK Ural mostraram em querer ter o defesa no plantel foi preponderante para consumar a transferência, numa altura em que Kiki se sente "mais do que preparado" para o novo desafio.