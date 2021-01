O português Rúben Dias tem sido titular absoluto na defesa do Manchester City e já foi publicamente elogiado pelo treinador Guardiola. Numa entrevista, assume que não fica satisfeito apenas com um jogo sem sofrer golos. Quer é que o adversário não remate à baliza.

Rúben Dias já foi bastante elogiado por Pep Guardiola, tem-se afirmado cada vez mais no onze titular do Manchester City e parece recolher boas impressões junto dos adeptos. A liderança e a postura em campo são alguns dos pontos fortes do jogador português que diz que não fica satisfeito com um jogo sem sofrer golos, mas sim com um jogo em que o adversário não consiga rematar à baliza.

Numa entrevista ao Daily Mail, o defesa-central diz que sente prazer em fazer com que a equipa rival se sinta impotente.

"No outro dia alguém me disse 'fantástico, mais uma clean sheet [n.d.r jogo sem sofrer golos]'. E eu respondi que a coisa que me dá mais prazer não são as clean sheets. É não permitir que a outra equipa faça um único remate à baliza. O que me satisfaz é que o meu guarda-redes não faça uma defesa. Sou defesa, estou aqui para defender. Hoje em dia há a ideia de que um defesa tem de fazer mais do que defender. O meu foco é tornar-me cada vez melhor e fazer mais coisas, mas nunca me esqueço que, em primeiro lugar, sou um defesa", afirma.

"Se não for eu a orgulhar-me de defender, quem será? Dá-me gosto fazer com que a outra equipa se sinta impotente", acrescenta.

Rúben Dias custou 68 milhões de euros aos cityzens, vindo do Benfica, e tem correspondido às expectativas.