City e United estiveram juntos ao jantar: "Mandam-se umas piadas e tal..."

Bruno Fernandes abriu as portas da sua casa e reuniu o núcleo português dos dois clubes de Manchester. Em entrevista a O JOGO, Bernardo Silva falou ainda da ambição na Champions.

No campo, o City despachou os red devils, mas à mesa foi taco a taco. Bruno Fernandes, um dos ilustres do Manchester United, levou os dois companheiros de equipa para a sua casa, Ronaldo e Dalot, e convidou os três amigos do City: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Um dérbi à mesa, que correu às mil maravilhas.

Já foi jantar com Cristiano Ronaldo desde que ele chegou à cidade?

- Já fizemos um jantar na casa do Bruno com todos os portugueses, os três do United e os três do City. O Bruno está cá há mais tempo e já estive com ele em mais ocasiões. Este ano não temos ido tanto porque temos um calendário muito preenchido, é muito mais complicado. Mais tarde ou mais cedo iremos jantar todos novamente.

E nessas alturas há sempre umas picardias?

-Mandamos umas piadinhas, umas para um lado outras para outro lado, mas é o normal. Tudo muito saudável. É como na seleção: vão jogadores do Benfica, do Sporting e do FC Porto. Mandam-se umas piadas e tal, mas o ambiente é saudável.

"Tem sido uma frustração não ganhar a Champions"



O City tem ganho muitos troféus internamente, mas continua a faltar a Champions. Será este ano?

- Obviamente, a Champions é um dos grandes objetivos porque é a competição que este clube nunca ganhou e precisamos de ganhar. Tem sido uma frustração para nós não termos conseguido lá chegar. O ano passado fomos à final, mas não conseguimos ganhá-la.

No City, também estão proibidos de falhar a nível interno?

-Continuo a considerar que a competição mais importante, a competição base, é a Premier League. É como um clube grande português, que tem como primeiro objetivo a conquista da liga. Depois, as taças são importantes, sendo que a Champions é a prova mais importante. Mas essas já são competições especiais, onde é preciso ter sorte, onde um pequeno detalhe atira-nos para fora da competição. Refiro-me a uma expulsão, um penálti mal assinalado, a uma bola que não entra, bate no poste e vai para fora ou para dentro. E um lance desses pode decidir a continuidade de uma equipa na prova. Mas volto a dizer, a competição base é a Premier League, onde o mais forte ganha. A Champions, sendo a competição mais prestigiante, temos de procurar ganhá-la e sabemos que este clube precisa.