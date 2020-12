Cinco portugueses no top dos jogadores cuja cotação de mercado mais subiu

Algoritmo do CIES, o Observatório do Futebol, determina cotações de mercado em função de algumas variáveis, entre as quais o rendimento, e Bruno Fernandes está no pódio de novembro

Do alto dos seus 194 centímetros e da exímia pontaria, o norueguês Haaland, do Borússia Dortmund, encabeça o ranking dos jogadores cuja cotação de mercado mais subiu em novembro nas cinco ligas europeias mais importantes. O CIES estima que o avançado de 20 anos valha agora 155,6 M€, mais 35,3 do que no mês anterior, em resultado de um novembro em cheio.

No top-15 do Observatório do Futebol respeitante aos jogadores que mais valorizaram no mês passado aparecem cinco portugueses: Bruno Fernandes foi o terceiro que mais subiu, só suplantado por Haaland e Giovanni Reyna, ambos do Dortmund. O médio do Manchester United valorizou 19,9 M€ e tem agora cotação estimada em 140,2 M€.

Logo a seguir, em quarto, aparece Diogo Jota (subiu 16,5 M€ e vale 84 M€). Rúben Dias, que bisou por Portugal na Croácia, é 8.º (+14,8 M€/95,5 M€); Pedro Neto, em destaque no Wolverhampton e na Seleção, está no 12.º lugar no que toca aos que mais subiram (+13,6 M€/47,9 M€) e João Félix surge no 14.º lugar deste ranking específico (+11,5 M€/116 M€).

A fórmula do CIES para apurar os valores em causa tem por base o rendimento dos jogadores, nas seleções e clubes, no mês em questão, entre golos, minutos e jogos, por exemplo, mas contempla ainda outras variáveis para chegar a esse cálculo, entre as quais o número de anos de contrato por cumprir, o clube que representa, e o respetivo histórico de transferências, entre outros detalhes.