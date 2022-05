"Cimeira" entre Barcelona e Valência teve Gonçalo Guedes como tema

Internacional português interessa ao Barcelona.

Na terça-feira, Barcelona e Valência estiveram reunidos para discutir o possível futuro de alguns jogadores como Carlos Soler, Gayá, Dest, Mingueza e Riqui Puig.

De acordo com o jornal "As", Soler, do Valência, é o alvo preferencial do emblema blaugrana, para substituir De Jong, caso o médio abandone o clube, tendo colocado em cima da mesa os nomes de Dest, Mingueza e Riqui Puig.

Mas não terão sido os únicos jogadores "debatidos" na cimeira. Segundo informações esta quinta-feira avançadas pelo "Mundo Deportivo", o nome de Gonçalo Guedes também terá surgido nas conversas. Ainda de acordo com o diário desportivo espanhol, o internacional português será mesmo aquele que mais interessará ao Barça de Xavi Hernández.

Gonçalo Guedes é o principal ativo do Valência para "financiar" o seu mercado de transferências e é representado por Jorge Mendes, com quem o presidente do Barcelona, Joan Laporta, tem uma boa relação.

Avaliado em 40 milhões de euros, Guedes é outra opção que o Barça está a considerar face à possível saída de Ousmane Dembélé como jogador livre. Raphinha e Antony serão as outras.