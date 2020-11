Chuva de elogios para Bruno Fernandes: "Mais um dia no escritório"

Médio bisou na vitória do Manchester United. Os elogios foram muitos nas redes sociais.

Bruno Fernandes assinou uma exibição de gala na vitória do Manchester United em casa do Everton, por 3-1. O internacional português bisou no encontro e assistiu Cavani para o primeiro golo do uruguaio com a camisola dos red devis.

Como é habitual, o médio deixou uma publicação nas redes sociais a seguir ao jogo, assinalando o importante triunfo e com uma chuca de comentários. Mais elogios, neste caso.

"Orgulhoso", escreveu Jovane Cabral, ele que também marcou, mas na goleada do Sporting por 4-0 em Guimarães. "Bom trabalho", comentou Rafael Leão, avançado do Milan. Nelson Semedo, agora na Premier League, ao serviço do Wolverhampton, também não ficou indiferente. "Mais um dia no escritório", surge escrito.