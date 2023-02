Christophe Galtier, treinador do PSG, dá detalhes sobre lesão de Renato Sanches

Médio português tem lesão muscular e é baixa durante algumas semanas.

O médio internacional português Renato Sanches sofreu uma lesão muscular, na vitória ante o Toulouse (2-1), e deverá desfalcar o psg durante algumas semanas, informou este sábado o treinador.

"Ele [Renato Sanches] sofreu uma lesão muscular e, previsivelmente, é esperada uma ausência de algumas semanas, o que envolve muitos jogos neste momento", disse Christophe Galtier, após a partida da 22.ª jornada da Ligue 1.

O antigo médio do Benfica foi forçado a abandonar o relvado no Parque dos Príncipes, depois ter efetuado um passe para um companheiro de equipa, agarrando-se de imediato à perna esquerda, saindo para dar lugar a Bitshiabu, de apenas 17 anos, aos 14 minutos.

Depois, um livre direto cobrado por Van del Boomen deixou o guarda-redes Donnarumma "colado" ao relvado, aos 20 minutos, permitindo aos forasteiros ficar na frente, mas, ainda antes do tempo de descanso, o marroquino Hakimi (38) anotou um "golaço" fora de área para restabelecer a igualdade.

O tento decisivo foi marcado pelo argentino Lionel Messi, também através de um remate colocado, quando decorria o minuto 58.

Além de Renato Sanches, os compatriotas Nuno Mendes e Danilo Pereira foram titulares no conjunto parisiense.

Com este triunfo, o PSG passa a contabilizar 54 pontos na liderança, contra os 46 do Marselha (segundo classificado) e 45 do Lens (terceiro), ambos com menos um jogo. O Toulouse é 12.º, com 29.