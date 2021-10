Chelsea terá jovem médio português debaixo de olho, dizem em Inglaterra

Médio da formação do West Bromwich terá chamado a atenção dos "blues".

O Chelsea terá o português Leonardo Cardoso, do West Bromwich, debaixo de olho.

De acordo com o "Football Insider", uma fonte do Chelsea terá revelado que os blues estarão a tentar atrair o jovem português para Stamford Bridge, antes que o jogador se comprometa com um contrato profissional com o West Bromwich. É que Leonardo Cardoso, refira-se, tem apenas 16 anos.

O médio terá chamado a atenção dos olheiros do Chelsea pelas exibições ao serviço da formação do seu escalão no West Bromwich, bem como ao serviço de dois países diferentes: Cardoso representou Portugal e Inglaterra e, neste momento, integra a formação sub-16 inglesa.

Ainda de acordo com o "Football Insider", é considerado um enorme talento da formação do West Bromwich e visto como um dos melhores jovens jogadores do país com potencial para vir a integrar a Premier League com regularidade no futuro.

Contrariamente às ideias do Chelsea, o West Bromwich pretenderá garantir um contrato profissional para o promissor médio assim que ele complete 17 anos, o que acontecerá em maio de 2022.