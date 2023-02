Chelsea quer incluir jogadores no negócio Félix e um nome salta à vista

João Félix está no Chelsea cedido pelo Atlético

Atlético estará apenas interessado em receber dinheiro. Mercado de verão ainda está longe, mas este promete ser um tema quente.

O interesse do Chelsea em manter João Félix depois do empréstimo continua a ser tema na imprensa espanhola e com novos dados divulgados esta quinta-feira pelo jornal Marca.

Segundo informa a publicação, o emblema londrino terá o interesse de envolver jogadores na operação, de maneira a baixar o custo da mesma, o que não será do agrado do clube colchonero, aposta em recuperar boa parte dos 129 milhões de euros investidos em 2019 para contratar o internacional português ao Benfica.

A Marca salienta o nome de Mason Mount. O médio inglês perdeu algum estatuto no Chelsea, que estaria disposto a abrir mão do jogador nas negociações com o Atlético. Ainda assim, o elevado salário que aufere na Premier League, e que obrigaria os espanhóis a abrir os cordões à bolsa, seria sempre m entrave.

A possibilidade de continuar em Londres em 2023/24 será do agrado de Félix, que apontou um golo nos três jogos já realizados pelo Chelsea.