Chelsea falha Raphinha e pensa num internacional português

The Guardian escreve que Rafael Leão e Gnabry estão a ser avaliados pelos blues

Com Raphinha cada vez mais perto de se tornar jogador do Barcelona, o Chelsea virou agulhas para um internacional português: segundo informa o The Guardian, Rafael Leão é uma das opções que os blues estão a analisar para reforçar o plantel. Além do jogador do Milan, também Gnabry, do Bayern de Munique, está na lista dos ingleses.

A publicação refere que Leão, contudo, é um objetivo complicado, pois o Milão avalia o atacante luso em 110 milhões de euros. Já Gnabry é um alvo mais acessível, pois está a um ano do fim do contrato com os bávaros.

Quem pode sair do Chelsea é o marroquino Ziyech, curiosamente pretendido pelo Milan.