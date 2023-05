Gary Neville gostou do que viu de João Félix. Antigo lateral do Manchester United elogiou "classe" e capacidade de finalização do português

João Félix esteve em destaque no Manchester United-Chelsea, ao marcar o golo de honra dos blues, num lance de inspiração individual. A derrota foi pesada, por 4-1, mas Gary Neville ficou impressionado com o internacional português.

"O João Félix é um jogador a sério. Só a forma como se movimenta com a bola parece diferente. Tem muito controlo e classe, para além de um bom remate. O Chelsea contratou toda a gente menos o único que deviam ter opção de compra", afirmou, em declarações à Sky Sports.

Recorde-se que, com a camisola do Chelsea, João Félix leva quatro golos marcados em 19 partidas. O português tem contrato com o Atlético de Madrid até 2027.