Chelsea à espera de um momento específico para saber se avança ou não por Félix

Blues querem ver o desempenho do português na eliminatória contra o Real Madrid, referente aos quartos-de-final da Champions. Atlético não aceitará vender abaixo dos 100 milhões

No Chelsea por empréstimo do Atlético de Madrid, João Félix continua a ter um futuro incerto. Os blues têm gostado do português, que está feliz em Londres, Simeone tirou um peso com a saída do jogador, mas tal não signifique que o internacional português vá ficar em Stamford Bridge.

Como explica a jornal Marca, o Chelsea quer esperar pela eliminatória com o Real Madrid, referente aos quartos da Champions, para decidir se avança ou não para a compra de João Félix, que tem contrato com o Atlético até 2027.

De acordo com a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid não aceitará propostas abaixo dos 100 milhões de euros. O internacional português, recorde-se, custou pouco mais de 120, em 2019.