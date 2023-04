Chegada de Lampard ajuda uns e prejudica outros: o que os ingleses dizem

João Félix pode ser um dos jogadores a perder espaço com a terceira mudança de treinador na temporada. Português vinha sendo quase sempre titular desde a chegada a Stamford Bridge

Frank Lampard foi anunciado como o novo treinador do Chelsea. O antigo jogador comandará os blues até ao final da temporada e a mudança pode alterar o estatuto de alguns jogadores, como é o caso de João Félix.

Ora, segundo o Daily Mail, o português pode vir a ser um dos prejudicados com a chegada da lenda do clube ao comando técnico dos blues. Quase sempre titular desde que aterrou em Stamford Bridge, Félix pode perder protagonismo, juntamente com Marc Cucurella, Kepa e Koulibaly, outros dos homens da confiança de Potter.

A perda de protagonismo destes nomes está relacionada com o gosto do treinador por outros jogadores. Mason Mount, uma das grandes figuras da equipa na primeira passagem de Lampard pelo banco do clube, deve voltar a ser titular, tal como Mendy, o eleito para a baliza pelo antigo médio, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Christian Pulisic e Pierre-Emerick Aubameyang.

Recorde-se que Frank Lampard já comandou o Chelsea durante uma temporada e meia, entre o verão de 2019 e o inverno de 2021. A lenda dos blues somou, na altura, 84 jogos e 44 vitórias, iniciando a Champions que o clube viria a conquistar, no Porto.