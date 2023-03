"Chamam-me teimoso, para não dizer outras coisas..."

Bahia empatou a um golo, no terreno do Jacuipense, na primeira mão da final do campeonato baiano. No final, Renato Paiva falou sobre as mudanças do modelo tático da sua equipa

O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, empatou na primeira mão da final do campeonato baiano. No final do encontro com o Jacuipense (1-1), o antigo técnico do Benfica B abordou o sistema tático da equipa e lançou um desabafo.

"Começámos com um sistema. Chamam-me, muitas vezes, teimoso, para não dizer outras coisas. Parece que o sistema, de início, era este. Não tinha jogadores para este sistema. Treinei muitas vezes com três centrais. Às vezes, oiço coisas que parecem que são só para atingir. Sim, tive dois meses de pré época, mas quantos jogadores chegaram depois?", questionou o técnico do Bahia.

Depois da igualdade a uma bola, a final do campeonato baiano será decidida no próximo dia dois de abril, em casa do Bahia.